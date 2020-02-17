Джикия и Жиго сошлись в интернациональном музыкальном батл-шоу

Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал выпуск нового интернационального музыкальном батл-шоу.



По правилам батла участники являются носителями разных языков. Они по очереди слушают в наушниках песни на чужом языке и пытаются воспроизвести их так, чтобы оппонент узнал. Побеждает тот, кто отгадал больше песен.



Участниками выпуска стали капитан красно-белых – российский защитник Георгий Джикия и его партнёр по обороне бельгиец Самуэль Жиго.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 12 очков и находясь в 3 очках от зоны стыковых матчей. В 20-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Московское дерби состоится 29 февраля.