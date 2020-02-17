Джикия и Жиго сошлись в интернациональном музыкальном батл-шоу
Московский «Спартак» на своём канале в YouTube опубликовал выпуск нового интернационального музыкальном батл-шоу.
По правилам батла участники являются носителями разных языков. Они по очереди слушают в наушниках песни на чужом языке и пытаются воспроизвести их так, чтобы оппонент узнал. Побеждает тот, кто отгадал больше песен.
Участниками выпуска стали капитан красно-белых – российский защитник Георгий Джикия и его партнёр по обороне бельгиец Самуэль Жиго.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от зоны еврокубков на 12 очков и находясь в 3 очках от зоны стыковых матчей. В 20-м туре красно-белые сыграют с «Динамо». Московское дерби состоится 29 февраля.
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Читайте также
- 17 февраля 2020
-
15:25
-
15:16
-
15:10
-
14:50
-
14:40
-
14:37
-
14:10
-
14:05
-
13:41
-
13:37
-
13:23
-
13:16
-
12:42
-
12:39
-
12:30
-
12:23
-
12:13
-
11:44
-
11:43
-
11:38
-
11:37
-
11:17
-
11:13
-
10:55
-
10:43
-
10:30
-
10:15
-
10:01
-
09:56
-
09:38
-
09:28
-
08:56
-
08:29
-
07:33
-
06:36
Партнерский контент