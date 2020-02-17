Клопп выиграл 153 матча из первых 250 в «Ливерпуле». Это клубный рекорд

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп установил клубный рекорд по итогам первых 250 матчей во главе команды.
Как сообщает Opta в «Твиттере», из первой четверти сотни встреч немецкий специалист выиграл 153. Таким образом, он превзошёл предыдущего рекордсмена мерсисайдцев – Кенни Далглиша, которому удалось победить в 152 матчах из первых 250. Тройку лучших замыкает Рафаэль Бенитес (142).
Легендарные тренеры «Ливерпуля» Боб Пейсли (139) и Билл Шенкли (133) располагаются на четвёртой и пятой строчках соответственно. Шестое место занимает Жерар Улье (129).
Клопп возглавил «Ливерпуль» осенью 2015 года, сменив уволенного Брендана Роджерса. Под руководством немецкого специалиста команда в прошлом сезоне выиграла Лигу чемпионов, после чего стала обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В нынешней кампании красные выиграли в английской Премьер-лиге 25 матчей из 26 и занимают первое место в турнирной таблице с отрывом в 22 очка от второй строчки.
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