«Зенит» пожелал удачи Кокорину в «Сочи»

Пресс-служба петербургского «Зенита» на официальном сайте пожелала удачи нападающему Александру Кокорину, который перешёл в «Сочи».

Клубы достигли соглашения о переходе футболиста на правах аренды до конца сезона.

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». 13 февраля агент Александра подтвердил аренду. На следующий день были опубликованы фотографии Кокорина в расположении «Сочи» и в тренировочной экипировке клуба.



Сегодня, 17 февраля, президент «Сочи» Борис Ротенберг-старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение по Кокорину.