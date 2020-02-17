Первый канал покажет матч Примеры «Реал» — «Барселона»

Матч 26-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» в прямом эфире покажет Первый канал. Встреча состоится в воскресенье, 1 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Трансляция начнётся в 22:55 мск, а стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



В первой половине чемпионата Испании «Барселона» встречалась с «Реалом» в 10-м туре. Игра прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась вничью — 0:0.



Мадридский «Реал» набрал 53 очка в 24 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Барселона» (52) — на втором месте. В тройку лидеров соревнований входит «Хетафе» (42).

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/20

Календарь испанской Примеры сезона-2019/20