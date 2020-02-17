Б. Ротенберг: Кокорин доказывает, что исправился и готов защищать Родину, как гражданин

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о новичке команды Александре Кокорине, который сделал дубль в товарищеском матче с «Динамо» (3:1).

«Кокорин только пришёл, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче. Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам. Меня не удивила его игра. Совершенно не удивила. Знаю его давно, он в „Динамо“ у меня был.



Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро? Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать Родину, как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте.



Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые матчи всё покажут. Всё зависит от него. Тренер и команда будут помогать.



Главная мотивация у него — оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было. Может быть, даже выше подняться. Несмотря на все ошибки в жизни, он это всё понимает, винит себя. Для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной, и неважно даже, за какую команду играть», — приводит слова Ротенберга «Футбольный Биги».