Б. Ротенберг: «Сочи» на расширение РПЛ даже не рассчитывает
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской Премьер-Лиги.
«Многие команды, которые существуют уже сейчас в Российской Премьер-Лиге, финансово справиться не могут. И те, кто играет в ФНЛ, поднимаются, не могут финансово себя содержать. Возможно, и не получится найти столько команд. Мы будем играть, будем биться, чтобы сохранить место в РПЛ. На расширение я даже не рассчитываю», — приводит слова Ротенберга «Футбольный Биги».
«Сочи», набрав 15 очков, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч сочинский клуб проведёт 1 марта на своём поле с тульским «Арсеналом».
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
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