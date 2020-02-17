Клопп: успехи «Ливерпуля» в АПЛ ничего не будут значить в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
«Матч с „Атлетико“ — одна из самых сложных задач в футболе. Эта команда действительно хорошо организована и не раздаёт соперникам подарков. Если есть команда, в матче с которой вы должны показать всё, на что способны на всех позициях, то это „Атлетико“.
В следующий раунд Лиги чемпионов выйдет та команда, которая будет бороться и проявит желание, а не команда, которая лучше выступает в английской Премьер-лиге или Примере. Успехи „Ливерпуля“ в АПЛ ничего не будут значить в матче с „Атлетико“, — приводит слова Клоппа Sky Sports.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится завтра, 18 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.
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