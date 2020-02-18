«Милан» минимально обыграл «Торино» в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Милан» выиграл у «Торино» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Джованни Баччини.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал Анте Ребич, ему ассистировал Самуэль Кастильехо.

«Милан», набрав 35 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Торино» (27) — на 14-м месте. Лидером турнира является «Ювентус» (57).

В следующем туре «Милан» на выезде встретится с «Фиорентиной». Матч состоится 22 февраля. «Торино» дома примет «Парму» (23 февраля).