Сульшер: хорошо, что VAR не было, когда я играл

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура чемпионата Англии с лондонским «Челси» (2:0).

«Мы не очень качественно играли в атаке, часто были нерасторопны, но великолепно отыграли в защите, отличный первый матч после возвращения провёл Эрик Байи. „Челси“ не повезло с двумя голами, отменёнными из-за VAR: судьи приняли верные, но пограничные решения.

Нельзя сказать, что Магуайру повезло. Сначала Батшуайи упал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где больно. Фол Фреда при отменённом мяче я не видел, а Жиру был в офсайде на полстопы-стопу. Хорошо, что VAR не было, когда я играл!

Сама победа очень важна, теперь мы в трёх очках от «Челси». Отыграть отрыв в девять очков было бы очень сложно", — приводит слова Сульшера BBC.

После 26 туров «Манчестер Юнайтед» с 38 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.