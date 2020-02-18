«Режим зверя». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от финта Бейи в матче с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи исполнил эффектный финт в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0).



В ходе одной из атак лондонцев нападающий Миши Батшуайи получил мяч в штрафной площади и обыграл соперника, убрав мяч под себя. На помощь партнёру подоспел Бейи, который сначала перехватил футбольный снаряд, а затем развернулся и исполнил финт, оставив форварда не у дел.

Видео доступно на «Чемпионате».

Финт Бейи привёл в восторг болельщиков «Манчестер Юнайтед». В «Твиттере» стали появляться их восторженные комментарии:



«Бейи – псих».



«Бейи, мы скучали по тебе».



«Иногда он сущий кошмар, но я люблю, когда он вытворяет подобные вещи».



«Бейи – с отрывом лучший защитник «МЮ». Пожайлуйста, оставайся без травм».



«Самый забавный центральный защитник в мире! Безумный парень, но мне это нравится».



«Режим зверя. Отправил Батшуайи в парламент спорить с Борисом Джонсоном».