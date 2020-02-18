Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Ливерпуль». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Режим зверя». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от финта Бейи в матче с «Челси»

«Режим зверя». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от финта Бейи в матче с «Челси»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи исполнил эффектный финт в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0).

В ходе одной из атак лондонцев нападающий Миши Батшуайи получил мяч в штрафной площади и обыграл соперника, убрав мяч под себя. На помощь партнёру подоспел Бейи, который сначала перехватил футбольный снаряд, а затем развернулся и исполнил финт, оставив форварда не у дел.

Видео доступно на «Чемпионате».

Финт Бейи привёл в восторг болельщиков «Манчестер Юнайтед». В «Твиттере» стали появляться их восторженные комментарии:

«Бейи – псих».

«Бейи, мы скучали по тебе».

«Иногда он сущий кошмар, но я люблю, когда он вытворяет подобные вещи».

«Бейи – с отрывом лучший защитник «МЮ». Пожайлуйста, оставайся без травм».

«Самый забавный центральный защитник в мире! Безумный парень, но мне это нравится».

«Режим зверя. Отправил Батшуайи в парламент спорить с Борисом Джонсоном».

«МЮ» опять сильнее «Челси». Видеопросмотры добили команду Лэмпарда. Видео
Спорное судейство помогло «Манчестер Юнайтед» победить на «Стэмфорд Бридж».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020