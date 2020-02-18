«Режим зверя». Фанаты «Манчестер Юнайтед» в восторге от финта Бейи в матче с «Челси»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи исполнил эффектный финт в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:0).
В ходе одной из атак лондонцев нападающий Миши Батшуайи получил мяч в штрафной площади и обыграл соперника, убрав мяч под себя. На помощь партнёру подоспел Бейи, который сначала перехватил футбольный снаряд, а затем развернулся и исполнил финт, оставив форварда не у дел.
Видео доступно на «Чемпионате».
Финт Бейи привёл в восторг болельщиков «Манчестер Юнайтед». В «Твиттере» стали появляться их восторженные комментарии:
«Бейи – псих».
«Бейи, мы скучали по тебе».
«Иногда он сущий кошмар, но я люблю, когда он вытворяет подобные вещи».
«Бейи – с отрывом лучший защитник «МЮ». Пожайлуйста, оставайся без травм».
«Самый забавный центральный защитник в мире! Безумный парень, но мне это нравится».
«Режим зверя. Отправил Батшуайи в парламент спорить с Борисом Джонсоном».
- 18 февраля 2020
-
17:20
-
17:04
-
16:49
-
16:33
-
16:24
-
16:10
-
15:58
-
15:54
-
15:40
-
15:34
-
15:29
-
15:11
-
14:55
-
14:36
-
14:25
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:41
-
13:33
-
13:04
-
12:54
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:19
-
12:08
-
11:52
-
11:51
-
11:17
-
10:59
-
10:58
-
10:42
-
10:16
-
10:14