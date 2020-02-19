Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда выходила из подтрибунного помещения
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).
«У Ливерпуля» были шансы, они очень опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Но моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения. Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола. Команда и болельщики были единым целым», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.
«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно
Всё решили детали и реакция Симеоне по ходу матча.
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