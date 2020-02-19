Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда выходила из подтрибунного помещения

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«У Ливерпуля» были шансы, они очень опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Но моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения. Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола. Команда и болельщики были единым целым», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.