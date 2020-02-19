Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда выходила из подтрибунного помещения

Симеоне: моя команда стала выигрывать, когда выходила из подтрибунного помещения
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

«У Ливерпуля» были шансы, они очень опасно атаковали. У них хорошие игроки на всех позициях. Но моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле из подтрибунного помещения. Я понял, что игроки верят в успех. Мы сегодня увидели прекрасную сторону футбола. Команда и болельщики были единым целым», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Ответный матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится в Ливерпуле 11 марта. Напомним, действующим победителем турнира является «Ливерпуль». В финальном матче турнира в 2019 году мерсисайдский клуб обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно
Всё решили детали и реакция Симеоне по ходу матча.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020