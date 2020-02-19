Фернандеш зарабатывал в «Локо» около 300 млн рублей. РПЛ получит столько от «Тинькофф»

«Чемпионату» стали известны подробности контракта бывшего игрока «Локомотива» Мануэла Фернандеша с московским клубом.

По информации «Чемпионата», при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год). При этом зарплата в рублях менялась в зависимости от курса валюты. Стоит отметить, что эта сумма сопоставима со спонсорским соглашением Российской Премьер-Лиги с банком «Тинькофф».

В первом столбике указан курс евро по месяцам, во втором — зарплата в евро, в третьем — зарплата футболиста в рублях.

Также в контракте футболиста был прописан пункт, по которому клуб выплачивал португальцу ежемесячно € 5000 для съёма квартиры.

Ранее Фернандеш обратился в суд, так как посчитал, что ему не доплатили в тот период, когда президентом клуба была Смородская. Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.