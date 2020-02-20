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«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче

«Краснодар» проиграл «Малаге» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

«Малага» и «Краснодар» провели товарищеский матч. Встреча состоялась в Малаге на стадионе «Сьюдад де Малага» и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанского клуба.

Автором единственного гола стал полузащитник «Малаги» Мохамед Бенхемасса, отправивший мяч в ворота соперника на 16-й минуте. В середине первого тайма «Краснодар» мог сравнять счёт, но хавбек Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Быки» отстают от «Зенита» на 10 очков. В 19 матчах «Краснодар» одержал 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения.

В 20-м туре чемпионата России «Краснодар» на своём поле сыграет с «Уфой». Встреча состоится 1 марта, начало — в 16:30 мск.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2020, четверг. 13:00 МСК
Малага
Малага, Испания
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Бенхемасса – 16'
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