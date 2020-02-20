Кулибали не поможет «Наполи» в первом матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо рассказал о состоянии защитника Калиду Кулибали в преддверии матчей итальянской Серии А и Лиги чемпионов.



«У Кулибали всё ещё опухлость. Я бы предпочёл дать ему 7-10 дней, а уже потом оценить его физическое состояние.



Сейчас для нас в приоритете завтрашний матч с «Брешией». Мы ожидаем, что он будет таким же, как встреча с «Кальяри». Нам нужно быть максимально сконцентрированными», — приводит слова Гаттузо Goal.com.



Матч «Брешия» — «Наполи» в 25-м туре Серии А состоится завтра, 21 февраля, на стадионе «Марио Ригамонти» в Брешии, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Встреча подопечных Гаттузо с «Барселоной» в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 25 февраля на арене «Сан-Паоло» в Неаполе, начало — в 23:00 мск.

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