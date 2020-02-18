Как изменились участники Лиги чемпионов за зиму. Деньги, трансферы, составы

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов. Рассказываем, как изменились участники ЛЧ за зиму и в какой форме они подойдут к первым матчам 1/8 финала.

«Боруссия» Дортмунд (Германия)

Потратили: 21 млн евро

Заработали: 52 млн евро

Пришли: 2 игрока

Ушли: 3 игрока



«Тоттенхэм» (Англия)





Эрлинг Холанд (слева) Фото: Getty Images

Клуб из Дортмунда, кажется, провернул одну из лучших сделок зимы, подписав за 20 млн евро 19-летнего форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанда. Став игроком «Боруссии» молодой норвежец, сразу же начал помогать новому клубу демонстрировать сумасшедшую результативность – лишь в одном матче в 2020 году дортмундцы забили меньше трёх голов. На счету Холанда уже 8 мячей в 5 играх Бундеслиги. Неудивительно, что своими результатами нападающий затмевает другого новичка «Боруссии» — Эмре Джана. Впрочем, арендованный у «Ювентуса» хавбек тоже отлично дебютировал в немецком клубе. В двух матчах за дортмундцев он отметился надёжной игрой в центре поля и одним голом. Для того чтобы подписать новичков, «Боруссии» пришлось расстаться с Пако Алькасером (перешёл в «Вильярреал» за 23 млн евро), Юлианом Вайглём (перешёл в «Бенфику» за 20 млн евро) и Якубом Брууном Ларсеном (перешёл в «Хоффенхайм» за 9 млн евро).

«ПСЖ» (Франция)

Потратили: 0

Заработали: 0

Пришли: —

Ушли: —



Соперник «Боруссии» по 1/8 финала ЛЧ «ПСЖ» проспал зимнее трансферное окно. Французы никого не приобрели и никого не отдали. Зимой казался реальным трансфер Кавани в «Атлетико», однако боссы парижан пожадничали, отвергли оба предложения мадридцев по игроку и оставили уругвайца у себя. В игре, как и в составе, тоже не произошло изменений. Парижане играют при схеме «4-2-2-2» с Икарди и Мбаппе на острие и буквально уничтожают всех соперников в Лиге 1 и Кубке Франции.

«Атлетико» (Испания)

Потратили: 0

Заработали: 0

Пришли: один игрок

Ушли: -

Зимой «матрасники» отметились лишь трансфером своего бывшего игрока Янника Карраско. До конца сезона «Атлетико» арендовал бельгийца у китайского клуба «Далянь Ифан». После возвращения Карраско сыграл за мадридцев лишь в трёх матчах, проведя на поле всего 63 минуты. После Нового года у «Атлетико» остались серьёзные проблемы с нападением. В 6 последних матчей в Ла Лиге команда Симеоне смогла поразить ворота соперников лишь пять раз. Итог: две победы, два поражения и столько же ничейных результатов.

«Ливерпуль» (Англия)

Потратили: 8,5 млн евро

Заработали: 0

Пришли: один игрок

Ушли: —



Такуми Минамино Фото: Getty Images

Новичка «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается встроить в игру своей команды так же аккуратно, как и Симеоне – Карраско. Пока Такуми Минамино, купленный у «Зальцбурга» за 8,5 млн евро, провёл за мерсисайдцев лишь 66 минут в АПЛ и 155 минут в Кубке Англии. Впрочем, и без помощи японца «Ливерпуль» без проблем разбирается с соперниками и продолжает бить рекорд за рекордом. В АПЛ мерсисайдцы не теряют очки с октября, а в Кубке Англии движутся к финалу усилиями своей молодёжки.

«Тоттенхэм» (Англия)

Потратили: 34,5 млн евро

Заработали: 22 млн евро

Пришли: 2 игрока

Ушли: 3 игрока

В первое для Моуринью трансферное окно в «Тоттенхэме» босс шпор Дэниэл Леви расщедрился на трансфер вингера ПСВ Стивена Бергвейна (30 млн евро), а также на полуторагодовую аренду молодого хавбека «Бенфики» Жедсона Фернандеша (4,5 млн евро). Тем не менее лондонцам пришлось расстаться за 20 млн евро с Кристианом Эриксеном, который отправился в «Интер».

Кроме того, зимой на правах аренды в «Ньюкасл» перешёл защитник «шпор» Дэнни Роуз. Под руководством Моуринью в АПЛ клуб серьёзно поправил своё турнирное положение. Благодаря победе над «Сити» и «Астон Виллой» «шпоры» теперь всего лишь на одно очко отстают от «Челси», который занимает четвёртое место в чемпионате Англии. К сожалению для болельщиков «Тоттенхэма», в этой череде приятных новостей есть и плохие известия. Из-за травмы до конца сезона выбыл Гарри Кейн, а Мусса Сиссоко, также получивший повреждение, будет недоступен примерно до апреля.

«РБ Лейпциг» (Германия)

Потратили: 20 млн евро

Заработали: 31 млн евро

Пришли: 2 игрока

Ушли: 6 игроков

На трансферном рынке немецкий клуб действовал очень активно. Зимой «Лейпциг» расстался с Матеусом, Демме, Сараччи (аренда), Ильзанкером за 31 млн евро и приобрёл Ольмо у «Динамо» Загреб за 20 млн евро, а также арендовал Анхелиньо у «Манчестер Сити». Тем не менее пока зима складывается для команды Нагельсмана не лучшим образом. Из-за поражения от «Айнтрахта» и ничьей с «Боруссией» Мёнхенгладбах «Лейпциг» растерял свой отрыв от преследователей в Бундеслиге и позволил «Баварии» себя обогнать.

«Аталанта» (Италия)

Потратили: 21,5 млн евро

Заработали: 52 млн евро

Пришли: 6 игроков

Ушли: 6 игроков



Ещё активнее покупала и продавала «Аталанта». Зимой итальянский клуб приобрёл форварда Сапату (12 млн евро), защитника Сутало (5 млн евро) и левого латераля Циборру (4,5 млн евро), а также арендовал опорника Тамеза, правого защитника Белланову и центрбека Кальдару. Кулусевски был продан в «Ювентус» за 35 млн евро, а Мазиелло за 2,5 млн евро в «Дженоа». Также в аренду отправилась группа из 4 молодых футболистов клуба. Впрочем, значительные изменения в составе пока не мешают добиваться команде Гасперини успехов. Зимой «Аталанта» разгромила «Парму» (5:0), сыграла вничью с «Интером» (1:1), неожиданно уступила СПАЛу (1:2), уничтожила «Торино» (7:0), сыграла вничью с «Дженоа» (2:2), справилась с «Фиорентиной» (2:1) и «Ромой» (2:1) и поднялась на 4-е место Серии А.

«Валенсия» (Испания)

Потратили: 0

Заработали: 12 млн евро

Пришли: один игрок

Ушли: 2 игрока

Сесар Аспиликуэта и Денис Черышев Фото: Getty Images

Зимой «Валенсия» немного изменила свою линию обороны. «Летучие мыши» взяли в аренду Алессандро Флоренци у «Ромы» и продали Джейсона Мурильо в «Сампдорию». В Примере команда Селадеса так же, как и до Нового года, пока безуспешно пытается зацепиться за зону еврокубков. Серьёзно осложняет эту задачу обилие травм. Сейчас в лазарете «летучих мышей» находятся аж 7 футболистов: Пиццини, Гарай, Вальехо, Силлессен, Родриго, Коклен и Паулиста. Российский вингер Денис Черышев, к счастью, уже восстановился после повреждения подколенного сухожилия.

«Наполи» (Италия)

Потратили: 65,5 млн евро

Заработали: 0

Пришли: 5 игроков

Ушли: 4 игрока

У «Наполи» по-прежнему всё плохо. Зимой неаполитанцы сменили главного тренера и хорошенько потратились на трансферы (за Лоботку, Демме, Ррахмани, Политано (аренда) и Петанью «Наполи» отдал 65,5 млн евро). Однако на результатах команды такие изменения пока не сказались. Сейчас клуб из Неаполя занимает 9-е место в Серии А с 33 очками. У команды Гаттузо серьёзные проблемы как с нападением, так и с обороной.

«Барселона» (Испания)

Потратили: 0

Заработали: 2,5 млн евро

Пришли: —

Ушли: 4 игрока



«Барселоне» скучать точно не приходится. Зимой в команде сменился тренер, Месси поругался с руководством клуба, бывший игрок «Барсы» Кристофф Дюгарри назвал боссов сине-гранатовых клоунами, а Усман Дембеле получил очередную травму. Вдобавок каталонцы так и не смогли приобрести Обамеянга и оказались вынуждены искать форварда в спешке вне трансферного окна. На футбольном поле у «Барселоны» тоже не всё гладко. В Примере каталонцы уступили первую строчку «Реалу», а из Кубка Испании вылетели уже на стадии четвертьфинала, уступив «Атлетику» (0:1).

«Однажды Пике пришёл на тренировку в бахилах…» Интервью с самым дорогим игроком РПЛ Малком рассказал о травме, о «Барселоне» и о том, как погладил белого тигра.

«Челси» (Англия)

Потратили: 0

Заработали: 5,9 млн евро

Пришли: —

Ушли: один игрок

«Челси» переживает непростой период. Руководство клуба, вопреки желанию Фрэнка Лэмпарда, решило обойтись без зимних трансферов. Следом, будто назло, последовала череда травм в команде. Сейчас в лазарете синих находятся игроки основного состава Пулишич, Хадсон-Одои и Абрахам. После встречи с «МЮ» к ним присоединился и Н’Голо Канте. В 2020 году в АПЛ «Челси» сумел одержать лишь одну победу и позволил «Тоттенхэму» себя догнать.

«Бавария» (Германия)

Потратили: 0

Заработали: 0

Пришли: один игрок

Ушли: -

В отличие от своего соперника по 1/8 финала ЛЧ, дела у «Баварии» пошли на лад. После поражения от «Боруссии» М в 14-м туре Бундеслиги мюнхенцы в восьми матчах одержали семь побед с потрясающей разницей забитых и пропущенных мячей (27-4) и вернули себе первое место чемпионата Германии. Зимой «Бавария» арендовала у «Реала» правого защитника Альваро Одриосолу до конца сезона. Однако пока Флик доверил новичку лишь 7 игровых минут в матче Кубка Германии с «Хоффенхаймом».

«Лион» (Франция)

Потратили: 38 млн евро

Заработали: 25 млн евро

Пришли: 4 игрока

Ушли: -

В зимнее трансферное окно «Лион» усилился полузащитником «Атлетико Паранаэнсе» Бруно Гимараэсом (20 млн евро), форвардом Тино Кадевере (12 млн евро) из «Гавра» и атакующим хабвеком «Понте Прета» Камило (2 млн евро), а также арендовал нападающего Токо Экамби у «Вильярреала» (4 млн евро). Кроме того, французы продали молодого опорника Лука Тусара «Герте» за 25 млн евро. Однако остаток сезона на правах аренды полузащитник проведёт в своём бывшем клубе. Зимой «Лион» лишился своего лидера Мемфиса Депая, порвавшего «кресты». Также в лазарет команды попали Рен-Аделаид, Дюбуа, Коне и Соле. В итоге череда травм помешала клубу хотя бы немного поправить своё турнирное положение. Сейчас в Лиге 1 «Лион» располагается на 11-м месте.

«Ювентус» (Италия)

Потратили: 35 млн евро

Заработали: 1 млн евро

Пришли: один игрок

Ушли: 4 игрока

Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини Фото: Getty Images

«Ювентус» был не слишком активен на трансферном рынке. «Старая синьора» подписала только шведа Кулусевски, отдав за 35 миллионов евро (он присоединится к клубу после окончания сезона), бесплатно распрощалась с Манджукичем, а также отдала в аренду Джана, Перина и Пьяцу. Под руководством Маурицио Сарри зимой туринцы потерпели аж три поражения в Серии А (от «Лацио», «Наполи» и «Вероны»). В результате «Лацио» и «Интер» догнали «Ювентус» в чемпионате Италии, а в прессе появились известия о возможной отставке тренера клуба. Тем не менее для болельщиков «старой синьоры» есть и радостные новости. В матче 24-го тура Серии А с «Брешией» впервые за шесть месяцев вышел на поле капитан команды Джорджо Кьеллини, отсутствовавший из-за травмы.

«Реал Мадрид» (Испания)

Потратили: 30 млн евро

Заработали: 0

Пришли: один игрок

Ушли: один игрок

«Реал» не изменяет себе на трансферном рынке. Зимой «сливочные» в очередной раз усилились юным бразильцем. 18-летний атакующий полузащитник Рейнер перешёл в мадридский клуб из «Фламенго» за 30 млн евро. Как и «Барселона», команда Зидана сенсационно вылетела из Кубка Испании на стадии четвертьфинала – в напряженном поединке «Реал» уступил «Сосьдедаду» (3:4). Зато в конце января «сливочные» обыграли «Вальядолид» и обогнали «Барсу» в Примере. Первое место чемпионата Испании команда Зидана не уступила до сих пор.

Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне Лигу чемпионов зашатало.

«Манчестер Сити» (Англия)

Потратили: 0

Заработали: 0

Пришли: —

Ушли: один игрок

У «горожан» за зиму не столько изменились состав или результаты, сколько мотивация в Лиге чемпионов. В минувшее трансферное окно «Сити» лишь отдал в аренду Анхелиньо. В АПЛ команда Гвардиолы по-прежнему может рассчитывать только на второе место. Однако в Лиге чемпионов «Сити» теперь наверняка будет бороться с двойным усердием. УЕФА дисквалифицировал манчестерский клуб от участия в еврокубках на два следующих сезона. Так что, возможно, для «горожан» нынешний розыгрыш ЛЧ – последняя возможность поднять самый престижный клубный трофей в Европе над головой вместе со своим нынешним тренером.