«Ахмат» в присутствии Черчесова одолел казахстанскую команду «Жетысу»

«Ахмат» одержал победу в товарищеском матче с казахстанской командой «Жетысу». Встреча стала заключительной для грозненцев на сборах в Турции и завершилась со счётом 1:0.



На матче присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото доступно в «твиттере» «Ахмата».

Фото: Официальный «твиттер» «Ахмата»

«Ахмат», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая находящиеся в зоне стыковых матчей «Рубин» и «Оренбург» по дополнительным показателям. От зоны вылета грозненцев отделяет 1 очко.



В первом матче после возобновления чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдёт в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 29 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.