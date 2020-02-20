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Эллардайс: Симеоне убили бы в АПЛ за оборонительный футбол

Эллардайс: Симеоне убили бы в АПЛ за оборонительный футбол
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился мнением о наставнике «Атлетико» Диего Симеоне.

«В Англии нельзя играть в оборонительный футбол. Симеоне убили бы в АПЛ за такое. Если вы неправильно играете в этой стране, то вас критикуют.

Симеоне является потрясающий тренером с оборонительным стилем на протяжении всей карьеры в «Атлетико». Однако количество положительных результатов, которых он добивается с помощью своего тактического гения в обороне, будет осуждаться в этой стране.

Защита — это искусство. Она не менее важна, чем владение мячом. Если ваша команда недостаточно владеет мячом, то вы не выигрываете матчи, а если вы не выигрываете матчи, то в конечном итоге останетесь без работы, — приводит слова Эллардайса talkSPORT.

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