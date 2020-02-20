Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шахтёр» победил «Бенфику» в матче Лиги Европы

«Шахтёр» победил «Бенфику» в матче Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтёр» обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживала матч шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом, ассистировали ему судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум.

На 22-й минуте Марлос отправил мяч в ворота, но арбитр отменил взятие ворот, воспользовавшись подсказкой VAR-ассистента. Счёт был открыт на 56-й минуте. Автором забитого мяча стал Алан Патрик, которому ассистировал Марлос. На 65-й минуте гол забил Томаш Тавареш, но арбитр не засчитал его, назначив пенальти, который реализовал Пицци. На 72-й минуте «горняков» вперёд вывел Виктор Коваленко с передачи Мораеса.

Ответный матч «Бенфика» — «Шахтёр» состоится 27 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Патрик – 56'   1:1 Пицци – 66' (пен)   2:1 Коваленко – 72'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020