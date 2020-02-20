«Шахтёр» победил «Бенфику» в матче Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий «Шахтёр» обыграл лиссабонскую «Бенфику» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживала матч шотландская бригада арбитров во главе с Бобби Мадденом, ассистировали ему судьи на линиях Дуглас Росс и Дэвид Рум.
На 22-й минуте Марлос отправил мяч в ворота, но арбитр отменил взятие ворот, воспользовавшись подсказкой VAR-ассистента. Счёт был открыт на 56-й минуте. Автором забитого мяча стал Алан Патрик, которому ассистировал Марлос. На 65-й минуте гол забил Томаш Тавареш, но арбитр не засчитал его, назначив пенальти, который реализовал Пицци. На 72-й минуте «горняков» вперёд вывел Виктор Коваленко с передачи Мораеса.
Ответный матч «Бенфика» — «Шахтёр» состоится 27 февраля.
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