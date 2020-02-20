«Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» в Лиге Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы разградский «Лудогорец» уступил миланскому «Интеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.

Счёт был открыт на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Кристиан Эриксен, которому ассистировал Ромелу Лукаку. В компенсированное время второй гол забил Лукаку, реализовав пенальти.

В другом матче лиссанбонский «Спортинг» на своём поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 3:1. Победу «львам» принесли голы Коатеса, Шпорара и Вьетто. В составе гостей отличился Вишча.