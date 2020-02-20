«Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» в Лиге Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы разградский «Лудогорец» уступил миланскому «Интеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.
Счёт был открыт на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Кристиан Эриксен, которому ассистировал Ромелу Лукаку. В компенсированное время второй гол забил Лукаку, реализовав пенальти.
В другом матче лиссанбонский «Спортинг» на своём поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 3:1. Победу «львам» принесли голы Коатеса, Шпорара и Вьетто. В составе гостей отличился Вишча.
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Эриксен – 71' 0:2 Лукаку – 90+5' (пен)
Читайте также
- 21 февраля 2020
-
00:05
-
00:04
- 20 февраля 2020
-
23:45
-
23:40
-
23:25
-
23:19
-
22:53
-
22:53
-
22:52
-
22:51
-
22:20
-
22:03
-
21:53
-
21:35
-
21:24
-
21:23
-
21:09
-
20:57
-
20:50
-
20:50
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:15
-
20:00
-
19:55
-
19:53
-
19:43
-
19:36
-
19:25
-
19:12
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
Партнерский контент