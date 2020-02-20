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«Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» в Лиге Европы

«Интер» на выезде обыграл «Лудогорец» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы разградский «Лудогорец» уступил миланскому «Интеру» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Карлосом Дель Серро Гранде. Ему ассистировали судьи на линиях Хуан Юсте Хименес и Роберто Алонсо Фернандес.

Счёт был открыт на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Кристиан Эриксен, которому ассистировал Ромелу Лукаку. В компенсированное время второй гол забил Лукаку, реализовав пенальти.

В другом матче лиссанбонский «Спортинг» на своём поле обыграл турецкий «Истанбул Башакшехир» со счётом 3:1. Победу «львам» принесли голы Коатеса, Шпорара и Вьетто. В составе гостей отличился Вишча.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 Эриксен – 71'   0:2 Лукаку – 90+5' (пен)
Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 1
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Коатес – 3'   2:0 Шпорар – 44'   3:0 Вьетто – 51'   3:1 Вишча – 77' (пен)
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