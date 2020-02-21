Мальчик попал на командное фото «Арсенала». Он должен был уйти с поля, но растерялся

Один из мальчиков, которые выводили футболистов на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» — «Арсенал» (в данный момент счёт 0:0, идёт 2-й тайм), растерялся и не покинул поле после того, как прозвучал гимн турнира. Поэтому футболисты английского клуба пригласили ребёнка к себе для командного фото перед матчем.

Матч «Олимпиакос» — «Арсенал» проходит в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Обслуживает встречу немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером, ассистируют ему судьи на линиях Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер.

«Арсенал» занял первое место в группе F Лиги Европы, сыграв с «Айнтрахтом» (1:2, 3:0), «Стандардом» (4:0, 2:2) и «Виторией Гимарайнш» (3:2, 1:1). «Олимпиакос» перешёл в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где занял третье место в группе.