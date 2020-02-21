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Яровинский: неигравшему футболисту подарили резиновую куклу с надписью «Леонид» и иголку

Яровинский: неигравшему футболисту подарили резиновую куклу с надписью «Леонид» и иголку
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился воспоминаниями о шутках в «Витессе», где он работал вместе с нынешним наставником казанского клуба Леонидом Слуцким.

«У голландцев есть праздник Синтаклааса, когда Святой Николай прибывает на корабле в Нидерланды и раздаёт детям подарки. У него есть помощники – Чёрные Питы, и мы с одним ассистентом, Ники Хофсом, загримировались под них и купили каждому футболисту какой-то издевательский подарок. Футболисту, который не играл, мы нашли резиновую куклу, написали на ней «Леонид», а вместе с ней подарили иголку, чтобы он её колол. Одному ушастому игроку купили большие пластмассовые уши.

Над Слуцким в основном шутили братья (Березуцкие. – Прим. «Чемпионата»)? Все. Но у нас в тренерском штабе атмосфера была достаточно серьёзная. Когда мы сидели и разговаривали по-русски, голландцы всё время думали, что мы ссоримся. А мы в тот момент обсуждали какой-нибудь стенд-ап», — рассказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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