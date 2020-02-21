Яровинский рассказал, почему Комличенко не перешёл в «Рубин»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский объяснил, почему нападающий сборной России Николай Комличенко не перебрался в казанский клуб из «Млада-Болеслава» в зимнее трансферное окно. 24-летнего футболиста в итоге приобрело московское «Динамо».
«Когда приглашаешь футболиста, ты несёшь за это ответственность. Не только перед болельщиками, но и перед самим игроком. Мы не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше. Мы долго думали над Комличенко, но в итоге купили Евтича – классическую «десятку».
Что касается ЦСКА, мне кажется, там Комличенко рассматривали с учётом продажи Феди Чалова», — сказал Яровинский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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