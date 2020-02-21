«Хетафе» – «Аякс»: мяч был в игре всего 42 минуты, всё остальное время ушло на паузы
Портал Opta в «Твиттере» подсчитал, что время нахождения мяча в первом матче 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) составило всего 42 минуты 36 секунд. Это второй по меньшей продолжительности результат в истории этого соревнования, которая начинается с 2009 года.
Первый гол в матче был забит на 37-й минуте встречи. Его автором стал нападающий испанской команды Дейверсон Брум. Окончательный счёт на 93-й минуте матча установил полузащитник хозяев Роберт Кенеди.
Ответный матч между «Аяксом» и «Хетафе» состоится 27 февраля. Встреча пройдёт в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена».
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