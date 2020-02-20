«Аякс» и «Зальцбург» потерпели поражения в Лиге Европы, «Севилья» вырвала ничью

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Хетафе» принимал «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:0.



Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Его автором стал нападающий испанской команды Дейверсон Брум. Итоговый счёт на 93-й минуте установил полузащитник хозяев Роберт Кенеди.

В параллельном матче «ЧФР Клуж» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока, итоговый счёт — 1:1.



На 59-й минуте хозяева вышли вперёд. Точным ударом с пенальти отметился полузащитник Чиприан Дяк. Гости отыгрались на 83-й минуте усилиями нападающего Юссефа Эн-Несири.

В другой встрече сошлись «Айнтрахт» и «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершился победой хозяев со счётом 4:1.



Главным героем встречи стал полузащитник немецкой команды Даити Камада, отметившийся хет-триком в период с 12-й по 53-ю минуту. На 56-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Филип Костич. Гости ответили голом нападающего Хван Хи Чана с пенальти на 85-й минуте.

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