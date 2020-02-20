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«Аякс» и «Зальцбург» потерпели поражения в Лиге Европы, «Севилья» вырвала ничью

«Аякс» и «Зальцбург» потерпели поражения в Лиге Европы, «Севилья» вырвала ничью
Футбол / Лига Европы 0

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Хетафе» принимал «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:0.

Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Его автором стал нападающий испанской команды Дейверсон Брум. Итоговый счёт на 93-й минуте установил полузащитник хозяев Роберт Кенеди.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Дейверсон Брум – 37'   2:0 Кенеди – 90+3'

В параллельном матче «ЧФР Клуж» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока, итоговый счёт — 1:1.

На 59-й минуте хозяева вышли вперёд. Точным ударом с пенальти отметился полузащитник Чиприан Дяк. Гости отыгрались на 83-й минуте усилиями нападающего Юссефа Эн-Несири.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья, Испания
1:0 Дяк – 59' (пен)   1:1 Эн-Несири – 82'

В другой встрече сошлись «Айнтрахт» и «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Главным героем встречи стал полузащитник немецкой команды Даити Камада, отметившийся хет-триком в период с 12-й по 53-ю минуту. На 56-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Филип Костич. Гости ответили голом нападающего Хван Хи Чана с пенальти на 85-й минуте.

Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020

Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
4 : 1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
1:0 Камада – 12'   2:0 Камада – 43'   3:0 Камада – 53'   4:0 Костич – 56'   4:1 Чан – 85' (пен)
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