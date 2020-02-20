«Аякс» и «Зальцбург» потерпели поражения в Лиге Европы, «Севилья» вырвала ничью

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Хетафе» принимал «Аякс». Встреча прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 37-й минуте. Его автором стал нападающий испанской команды Дейверсон Брум. Итоговый счёт на 93-й минуте установил полузащитник хозяев Роберт Кенеди.
В параллельном матче «ЧФР Клуж» принимал «Севилью». Встреча прошла на стадионе «Константин Радулеску» в городе Клуж-Напока, итоговый счёт — 1:1.
На 59-й минуте хозяева вышли вперёд. Точным ударом с пенальти отметился полузащитник Чиприан Дяк. Гости отыгрались на 83-й минуте усилиями нападающего Юссефа Эн-Несири.
В другой встрече сошлись «Айнтрахт» и «Ред Булл Зальцбург». Матч прошёл на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
Главным героем встречи стал полузащитник немецкой команды Даити Камада, отметившийся хет-триком в период с 12-й по 53-ю минуту. На 56-й минуте преимущество хозяев увеличил хавбек Филип Костич. Гости ответили голом нападающего Хван Хи Чана с пенальти на 85-й минуте.
Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020
Расписание матчей плей-офф Лиги Европы сезона-2019/2020
- 21 февраля 2020
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00:05
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00:04
- 20 февраля 2020
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23:45
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23:40
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23:25
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23:19
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22:53
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22:53
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22:52
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22:51
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22:20
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22:03
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21:53
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21:35
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21:24
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21:23
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21:09
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20:57
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20:50
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20:50
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20:34
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20:33
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20:17
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20:15
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20:00
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19:55
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19:53
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19:43
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19:36
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19:25
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19:12
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19:00
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19:00
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18:56
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18:51