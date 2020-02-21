Маляров расторг контракт с «Оренбургом»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Никита Маляров и «Оренбург» расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Маляров выступал за «Оренбург» с 2018 года. Ранее 30-летний футболист защищал цвета «Кубани», «Шинника», «Уфы», «Волги» (Нижний Новгород), «Спартака-Нальчик», «Химика» (Дзержинск), «Нары», «Энергетика» (Урень), «Торпедо» (Москва) и «Знамени Труда».

В нынешнем сезоне Никита помог «Оренбургу» в трёх матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе один гол, который он забил в выездной встрече 2-го тура с московским ЦСКА (1:2).

«Оренбург», набрав 19 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 18 матчах команда одержала 5 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.