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Лэмпард: Кепе нужно тренироваться с большой самоотдачей, его ситуация может измениться

Лэмпард: Кепе нужно тренироваться с большой самоотдачей, его ситуация может измениться
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию, которая сложилась с голкипером команды Кепой Аррисабалагой. В трёх последних матчах испанец оставался в запасе «Челси», хотя до этого регулярно выходил в стартовом составе. Ранее появилась информация, что руководство «Челси» недовольно решением Лэмпарда.

«Мы действуем в согласии с руководством клуба. Все хотят для «Челси» только лучшего. Мне платят за то, чтобы я принимал решения.

Подобные решения принимаются на основе игровой формы. В последнее время ситуация изменилась, но это не значит, что мы приняли итоговое решение.

Кепе нужно тренироваться с большой самоотдачей, требую этого от всех игроков», — приводит слова специалиста ESPN.

Лэмпард признался, что плохо спал после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
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