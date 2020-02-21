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Лэмпард признался, что плохо спал после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Лэмпард признался, что плохо спал после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о настрое после поражения в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Конечно, я чувствую давление, поскольку работаю на высшем уровне. Даже если бы «Челси» сейчас был на месте «Ливерпуля», я всё равно его чувствовал бы.

Любой тренер или игрок должен думать о следующем матче. Важно работать именно с таким настроем, а не концентрироваться на прошлом результате.

Да, мы проиграли «Манчестер Юнайтед». Я ненавижу этот факт. Мне было трудно заснуть. Но проснувшись, я подумал, что это отличный вызов для нас.

Перед началом сезона писали, что «Челси» не попадёт в первую четвёрку. Даже когда мы играли хорошо, я успокаивал игроков, говорил, что нам предстоит пройти длинный путь.

Сейчас ничего не изменилось. Это процесс. Давление никуда не денется», — приводит слова главного тренера «Челси» The Sun.

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