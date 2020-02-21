Лэмпард признался, что плохо спал после поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о настрое после поражения в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Конечно, я чувствую давление, поскольку работаю на высшем уровне. Даже если бы «Челси» сейчас был на месте «Ливерпуля», я всё равно его чувствовал бы.
Любой тренер или игрок должен думать о следующем матче. Важно работать именно с таким настроем, а не концентрироваться на прошлом результате.
Да, мы проиграли «Манчестер Юнайтед». Я ненавижу этот факт. Мне было трудно заснуть. Но проснувшись, я подумал, что это отличный вызов для нас.
Перед началом сезона писали, что «Челси» не попадёт в первую четвёрку. Даже когда мы играли хорошо, я успокаивал игроков, говорил, что нам предстоит пройти длинный путь.
Сейчас ничего не изменилось. Это процесс. Давление никуда не денется», — приводит слова главного тренера «Челси» The Sun.
- 21 февраля 2020
-
23:00
-
22:50
-
22:31
-
22:19
-
22:12
-
22:12
-
22:05
-
21:49
-
21:45
-
21:39
-
21:16
-
21:12
-
20:48
-
20:46
-
20:34
-
20:23
-
20:23
-
20:10
-
20:00
-
19:47
-
19:40
-
19:33
-
19:23
-
19:12
-
18:53
-
18:40
-
18:32
-
18:27
-
18:01
-
18:01
-
17:51
-
17:46
-
17:33
-
17:29
-
17:26