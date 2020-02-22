«Зенит» объявил состав на товарищеский матч с ФК «Ислочь»

Сегодня, 22 февраля, «Зенит» на тренировочных сборах в Турции проведёт заключительные товарищеские матчи. В 11:00 мск начнётся встреча с белорусским клубом «Ислочь». В 16:00 мск «Зенит» сыграет с минским «Динамо».

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч с ФК «Ислочь».

«Зенит»: Кержаков, Смольников, Прохин, Осорио, Сутормин, Кравцов, Мусаев, Ерохин, Шамкин, Ригони, Дриусси.

«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».