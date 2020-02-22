«Рубин» обыграл «Шериф» благодаря голам Кварацхелии и С. Бакаева

В товарищеском матче на сборе в Турции «Рубин» встречался с «Шерифом» в Белеке. Матч завершился победой казанской команды со счётом 2:0.



На 10-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Рубин» Хвича Кварацхелия. Во втором тайме, на 46-й минуте, хавбек Солтмурад Бакаев упрочил преимущество казанской команды. На 58-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Шерифа» Осман Н'Диайе.



Казанский «Рубин», набрав 19 очков в 19 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В тройку лидеров турнира также входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).