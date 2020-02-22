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Рафаэль ван дер Варт побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции

Рафаэль ван дер Варт побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции
Футбол / Прочие турниры 0

22 февраля в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт.

Ван дер Варт выступает за национальную команду на турнире Кубок Легенд, который проходит с 21 по 23 февраля на поле МСА «Лужники».

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.

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