Рафаэль ван дер Варт побывал в гостях у «Чемпионата». Яркие фото из редакции
22 февраля в Москве очередным гостем редакции «Чемпионата» стал бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт.
Ван дер Варт выступает за национальную команду на турнире Кубок Легенд, который проходит с 21 по 23 февраля на поле МСА «Лужники».
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Алёны Сахаровой.
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