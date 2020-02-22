Месси прервал свою самую продолжительную серию без голов в Примере с 2014 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отметился голом в домашнем матче 25-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». Аргентинец отправил мяч в ворота соперника на 14-й минуте с передачи полузащитника Ивана Ракитича.

Этот гол стал для Месси первым в последних пяти встречах чемпионата Испании. Таким образом, 32-летний футболист перервал свою самую продолжительную серию без забитых мячей в Примере с 2014 года. В предыдущих четырёх турах Лионель не сумел отличиться в матчах с «Хетафе» (2:1), «Бетисом» (3:2), «Леванте» (2:1) и «Валенсией» (0:2).

Месси возглавляет гонку бомбардиров испанского первенства. В его активе 15 голов. Аргентинец также занимает первое место в турнире по результативным передачам (12).