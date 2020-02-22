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Сборная России вышла в финал Кубка Легенд, разгромив Испанию

Сборная России вышла в финал Кубка Легенд, разгромив Испанию
Футбол / Сборная России 0

Сборная России одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Испании. Итоговый счёт — 5:2.

В составе российской сборной дубль оформил Александр Самедов. Ещё по одному мячу в ворота испанцев забили Егор Титов, Андрей Тихонов и Денис Колодин. У Испании отличились Висенте Родригес и Маркос Сенна.

Лучшим игроком встречи признан голкипер россиян Александр Филимонов.

Национальная команда России вышла в финал Кубка Легенд, где сыграет со сборной звёзд. Встреча состоится завтра, 23 февраля, начало — в 16:00 мск.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

Сборная звёзд разгромила Германию на Кубке Легенд. Воронин и Кураньи оформили по дублю
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