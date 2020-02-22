Сборная звёзд разгромила Германию на Кубке Легенд. Воронин и Кураньи оформили по дублю
Сборная звёзд одержала победу в матче Кубка Легенд с национальной командой Германии. Итоговый счёт — 11:6.
В составе сборной звёзд по дублю оформили Андрей Воронин, Георгиос Карагунис и Вильям Галлас. Ещё по одному мячу в ворота немцев отправили Хайко Вестерман (автогол), Марко Матерацци, Яри Литманен, Ивица Олич и Йосси Бенаюн. За команду Германии забили Кевин Кураньи (дубль), Петр Троховски (дубль), Марко Райх и Хайко Вестерман.
Расписание Кубка Легенд 2020 года доступно на «Чемпионате».
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Восемь команд поделены на две группы, после группового этапа идут матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проходят в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
Сборная звёзд разгромила Францию на Кубке Легенд. Олич и Воронин забили по голу
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