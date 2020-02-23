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«Интер» рассматривает шесть кандидатов на замену Мартинесу

«Интер» рассматривает шесть кандидатов на замену Мартинесу
Футбол / Англия 0

Руководство миланского «Интера» начало поиски футболистов на замену нападающему команды Лаутаро Мартинесу, который предстоящим летом, скорее всего, будет продан в каталонскую «Барселону», сообщает Tuttosport.

В список «Интера» входят Пьер-Эмерик Обамеянг (лондонский «Арсенал»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Антуан Гризманн («Барселона»). Итальянский клуб заинтересован также в услугах Оливье Жиру («Челси») и Дриса Мертенса («Наполи»), которые летом станут свободными агентами.

Чёрно-синие рассматривают возможность включения Гризманна в сделку по Мартинесу, но маловероятно, что француз согласится покинуть «Барселону».

Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020

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