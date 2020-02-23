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Сборная Испании разгромила Германию в матче за третье место Кубка Легенд

Сборная Испании разгромила Германию в матче за третье место Кубка Легенд
Футбол / Прочие турниры 0

В Москве завершился матч за третье место Кубка Легенд Испания — Германия. Победу со счётом 11:5 одержали испанские футболисты.

В составе победителей хет-трик оформил Гаиска Мендьета, дубль на счету Фернандо Санса. Ещё по одному мячу в ворота немцев отправили Фернандо Морьентес, Висенте Родригес, Маркос Сенна, Альберт Риера, Сантьяго Эскерро и Жоан Капдевила. У проигравших отличились Пётр Троховски, Давид Одонкор, Хайко Вестерман, Дариуш Вош и Кевин Кураньи.

Пятое место на Кубке Легенд заняла Португалия, шестое — Франция, седьмое — Турция, восьмое — Нидерланды. В финале турнира встретятся национальная команда России и сборная звёзд.

Действующими победителями Кубка Легенд являются российские футболисты. В их активе 11 титулов.

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