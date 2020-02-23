«Алавес» обыграл «Атлетик», баски потерпели четвёртое поражение подряд в Примере
В Витории завершился очередной матч 25-го тура чемпионата Испании. «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» принимал «Атлетик» из Бильбао.
На 17-й минуте гости вышли вперёд, отличился Рауль Гарсия. В середине первого тайма Лукас Перес с пенальти восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Родриго Эли забил победный мяч.
Для «Атлетика» это поражение стало уже четвёртым подряд в Примере. Баски с 31 очком занимают 11-е место в турнирной таблице. «Алавес» после этой победы набрал 30 очков и поднялся на 14-ю строчку.
В следующем туре «Атлетик» будет принимать «Вильярреал», а «Алавес» в гостях сыграет с «Леганесом».
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
19:22
-
19:19
-
18:57
-
18:52
-
18:51
-
18:44
-
18:27
-
18:16
-
18:08
-
18:01
-
17:58
-
17:53
-
17:50
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:13
-
17:04
-
16:49
-
16:45
-
16:25
-
16:15
-
16:06
-
16:05
-
15:50
-
15:31
-
15:09
-
14:53
-
14:52
-
14:41
-
14:19
-
14:11
-
14:03
-
14:00
-
13:40
Партнерский контент