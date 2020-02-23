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«Алавес» обыграл «Атлетик», баски потерпели четвёртое поражение подряд в Примере

«Алавес» обыграл «Атлетик», баски потерпели четвёртое поражение подряд в Примере
Футбол / Испания 0

В Витории завершился очередной матч 25-го тура чемпионата Испании. «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» принимал «Атлетик» из Бильбао.

На 17-й минуте гости вышли вперёд, отличился Рауль Гарсия. В середине первого тайма Лукас Перес с пенальти восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Родриго Эли забил победный мяч.

Для «Атлетика» это поражение стало уже четвёртым подряд в Примере. Баски с 31 очком занимают 11-е место в турнирной таблице. «Алавес» после этой победы набрал 30 очков и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем туре «Атлетик» будет принимать «Вильярреал», а «Алавес» в гостях сыграет с «Леганесом».

Испания - Примера. 25-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Алавес
Витория
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Гарсия – 17'   1:1 Перес – 28' (пен)   2:1 Эли – 90+1'
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