«Алавес» обыграл «Атлетик», баски потерпели четвёртое поражение подряд в Примере

В Витории завершился очередной матч 25-го тура чемпионата Испании. «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» принимал «Атлетик» из Бильбао.

На 17-й минуте гости вышли вперёд, отличился Рауль Гарсия. В середине первого тайма Лукас Перес с пенальти восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Родриго Эли забил победный мяч.

Для «Атлетика» это поражение стало уже четвёртым подряд в Примере. Баски с 31 очком занимают 11-е место в турнирной таблице. «Алавес» после этой победы набрал 30 очков и поднялся на 14-ю строчку.

В следующем туре «Атлетик» будет принимать «Вильярреал», а «Алавес» в гостях сыграет с «Леганесом».