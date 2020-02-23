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«Байер» обыграл «Аугсбург» в Бундеслиге

«Байер» обыграл «Аугсбург» в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 23-го тура чемпионата Германии «Байер» обыграл «Аугсбург» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена». Обслуживал матч арбитр Свен Яблонски. Ему ассистировали Хольгер Хеншель и Марк Борш.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал Мусса Диаби, которому ассистировал Кай Хаверц. На 59-й минуте преимущество леверкузенского клуба увеличил Надим Амири с передачи Свена Бендера.

«Байер», набрав 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Аугсбург» (27) — на 11-м месте. В следующем туре «Байер» на выезде сыграет с «РБ Лейпциг». Матч состоится 1 марта.

Турнирная таблица чемпионата Германии сезона-2019/2020

Германия - Бундеслига. 23-й тур
23 февраля 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 0
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Диаби – 25'   2:0 Амири – 59'
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