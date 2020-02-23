«Арсенал» — «Эвертон»: лондонцы забили после стремительной атаки и удара в касание

В эти минуты в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» проходит матч 27-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» принимает на своём поле «Эвертон».

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Доминик Калверт-Льюин. После розыгрыша стандарта защитник «Арсенала» Давид Луис неудачно отбил мяч головой, а форвард «Эвертона» ударом в падении через себя отправил мяч в ворота.

«Арсенал» отыгрался на 27-й минуте. После быстрой атаки хозяев Букайо Сака сделал прострельную передачу в штрафную, а Эдвард Нкетиа в касание отправил мяч в цель.

Видео можно посмотреть на сайте «Чемпионата».

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Арсенал» — «Эвертон».

«Эвертон» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков. «Арсенал» располагается на 11-й строчке с 34 баллами.