Анчелотти: «Эвертон» слишком легко пропускал голы в матче с «Арсеналом»

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура чемпионата Англии с лондонским «Арсеналом» (2:3).

«Это был хороший матч с большим количеством моментов. Оборона сыграла плохо. Пропустив три таких гола, вы обычно проигрываете.



Мы смогли сравнять счёт в конце первого тайма. Мы знали, что они играли в четверг, и могли устать в концовке, но всё равно проиграли 2:3. Главная причина — мы слишком легко пропустили три гола. В атаке мы были действительно хороши, но в обороне — нет.



Мы идём в правильном направлении, но должны учиться. Из-за того что мы не были сосредоточены в обороне, теперь едем домой без очков», — приводит слова Анчелотти ВВС.