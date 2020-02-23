«Галатасарай» обыграл «Фенербахче», судья показал 12 жёлтых и 3 красные карточки

В 23-м туре чемпионата Турции по футболу состоялось стамбульское дерби — «Фенербахче» принимал «Галатасарай». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.

Встреча получилась яркой и богатой на события. На 21-й минуте Макс Крузе вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Райан Донк восстановил равновесие. На 80-й минуте Радамель Фалькао вывел гостей вперёд, а уже на 7-й добавленной минуте Генри Оньекуру забил третий мяч «Галатасарая».

При этом арбитр во время матча показал 12 жёлтых карточек и две красные. Также судья Халил Мелер удалил главного тренера «Фенербахче» Эрсуна Янала.

«Галатасарай» набрал 45 очков и догнал в турнирной таблице лидирующий «Трабзонспор». «Фенербахче» занимает шестое место, отставая от лидеров на 7 баллов.