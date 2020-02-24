«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Пахтакором»
Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).
В видео показано прибытие болельщиков на стадион «Открытие Арена», подготовка футболистов красно-белых к игре, ключевые моменты встречи, а также реакция главного тренера команды Доменико Тедеско и общение игроков с фанатами после финального свистка.
На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Через пять минут форвард Эсекьель Понсе упрочил преимущество московской команды в счёте. На 84-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил третий гол. Через четыре минуты полузащитник Гус Тиль установил итоговый счёт.
Секрет спартаковских стандартов. Как Тедеско собирается покорять РПЛ
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