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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Пахтакором»

«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Пахтакором»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном канале в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром в товарищеском матче с «Пахтакором» (4:0).

В видео показано прибытие болельщиков на стадион «Открытие Арена», подготовка футболистов красно-белых к игре, ключевые моменты встречи, а также реакция главного тренера команды Доменико Тедеско и общение игроков с фанатами после финального свистка.

На 22-й минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Через пять минут форвард Эсекьель Понсе упрочил преимущество московской команды в счёте. На 84-й минуте нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил третий гол. Через четыре минуты полузащитник Гус Тиль установил итоговый счёт.

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