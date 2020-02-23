Секрет спартаковских стандартов. Как Тедеско собирается покорять РПЛ

Контрольный матч против «Пахтакора», транслировавшийся на всю страну, позволил приблизительно понять, в каком состоянии «Спартак» подходит к возобновлению сезона. Информации для анализа появилось много: хватает и хороших моментов, и настораживающих. Самое приятное же впечатление оставили стандартные положения, которым, как мы сейчас убедились, на сборах уделяли повышенное внимание. Красно-белые показали эффективные наработки (сценарий матча был благосклонным – первый тайм превратился в полноценный полигон) и забили два похожих гола.

«Спартак» очень хорошо поработал над стандартами. Они могут стать грозным оружием А Соболев идеально вписался в схему Тедеско.

Первое и самое главное: так и должно быть. «Спартак» обязан быть успешным на стандартах, потому что на сегодня у него подобрался атлетичный и рослый состав. С первых минут традиционно выходит минимум пять, а чаще всего и шесть высоких, агрессивных в воздухе и прыгающих игроков: Джикия (188 см), Жиго (187), Кутепов (192), Крал (185), Соболев (195) и Понсе, который пусть не самый атлетичный («всего» 178), но тоже эффективный на «втором этаже», здорово чувствующий момент для прыжка и классно отталкивающийся от земли.



Поэтому удивлять спартаковские промежуточные успехи ни в коем случае не должны. А вот когда команда не могла ничего забить с угловых (да хотя бы просто довести дело до удара!) при Тедеско поздней осенью на протяжении шести-семи туров подряд, это как раз смотрелось дико и непонятно. Учитывая, что при прежнем тренерском штабе Олега Кононова с стандартами как раз был порядок. Видимо, Тедеско попросту было не до угловых, хватало более насущных игровых проблем.

При Тедеско «Спартак» разучился бить со стандартов. Надо что-то делать Даже при Кононове было лучше. Намного лучше.

Второе: в стандартах очень, просто очень важно качество подачи. Если у команды нет сильного исполнителя, способного направить мяч в нужную зону хотя бы три раза из пяти, появляется банальный рассинхрон в действиях, и надеяться можно разве что на удачу. Осенью у «Спартака» раз часто хромало качество навесов. Сейчас всё гораздо лучше, и Зобнин, как это ни удивительно, стал находкой. Его подачи уже выглядят стабильнее и качественнее, чем у Бакаева.



Но расцвели стандарты у красно-белых не только благодаря подачам. Ниже – основные принципы, прослеживающиеся в работе Тедеско и его помощников и замеченные в матче с «Пахтакором».

1) По мячу в штрафной играют шесть человек: все перечисленные во втором абзаце. Полагаю, что, даже если вместо Соболева/Понсе выйдет Ларссон, количество останется таким же, просто Ларссон будет замыкать ближнюю штангу. Это на самом деле счастье для команды, когда на навесы может откликаться столько футболистов. В некоторых командах нет и пяти высоких.

2) Мяч крутится в сторону к воротам, а не от ворот. То есть левый угловой исполняет правоногий (Зобнин), а правый – левоногий (Бакаев).



3) Используются два варианта угловых. Первый – «все в створ» или «Спарта», который был очень эффективен у «Ростова» и «Рубина» при Кафанове. Задача подающего – направить мяч точно в скопление игроков. Задача шестерых расположившихся во вратарской – не дать сыграть на выходе чужому вратарю и успеть рассредоточиться во вратарской для эффективного замыкания. В матче с «Пахтакором» перед подачей такого типа подающие поднимали две руки. Второй вариант – те же шесть высоких игроков не сразу располагаются в штрафной, а набегают (одна рука).

4) Один дополнительный человек подходит к подающему для потенциального розыгрыша. Делается это для того, чтобы убрать обороняющихся из штрафной. Соперникам нельзя не реагировать (а вдруг разыграют – и приблизятся к воротам), поэтому к угловому флажку подходят либо двое (чаще), либо один (реже, потому что разыграть «двое в одного» достаточно просто).

Кроме того, дополнительным футболистом у «Спартака» становится не абы кто, а игрок, также способный выполнить подачу: к левому угловому флажку подходит Бакаев, к правому – Зобнин. Бакаев располагается достаточно далеко от Зобнина, тем самым он раздвигает соперников и освобождает коридор под потенциальный сильный пас низом в зону подбора.

Ещё один важный манёвр Бакаева: в момент подачи он резко разворачивается и бежит назад, в зону подбора или в оборону в зависимости от ситуации. Учитывая, что шесть набегают, один подаёт, один находится на розыгрыше и один – в подборе, сзади остаётся лишь один защищающийся. Это рискованно с точки зрения контратаки соперника, особенно если он оставляет одного соперника впереди. А так благодаря скорости Бакаев должен успеть восстановить позицию.



5) При втором варианте углового движение набегающих шести футболистов начинается издалека, почти с линии штрафной и по диагонали. Благодаря этому они берут себе пространство для разбега и освобождения от персональной опеки, а также получают динамическое преимущество над свободными футболистами, играющими по мячу (у «Пахтакора» был всего один свободный, поскольку шестеро были вынуждены играть персонально, двое уходили под розыгрыш, а ещё один оставался в подборе).

Свободный игрок не сможет покрыть громадную зону (на картинке сверху – зелёная) в одиночку – и это тоже преимущество для набегающих.



6) В матче с «Пахтакором» подачи направлялись на ближнюю штангу, куда быстрее долетает мяч (обычная физика), соперник, соответственно, получает меньше времени на перестроение, а у вратаря минимальные шансы успеть на перехват. Кроме того, если всё делать правильно, на ближнюю штангу легче опередить защищающихся. Важна лишь точность подачи, нельзя направлять мяч в зону, контролируемую «свободным» игроком.

Понсе, традиционно вылетающий на ближнюю штангу, начинает движение из самой дальней точки, из-за штрафной. Его оппоненту приходится бежать сквозь группу футболистов, поэтому крайне сложно успеть остановить его.



7) Для освобождения от персональной опеки используются два приёма. Первый – изначальное группирование игроков в одной точке, а затем резкий манёвр из-за спины партнёра – в таком случае соперникам просто невозможно сыграть плотно и персонально. На картинке снизу – Жиго выбегает из-за Кутепова на ближнюю штангу.

Второй приём – блок. Перед вчерашним первым голом «Спартака», к примеру, Джикия заблокировал «персональщика» Соболева в момент подачи, а сам никуда не побежал. Сразу два футболиста красно-белых – освободившийся самостоятельно Понсе и освободившийся благодаря Джикии Соболев оказались первыми на мяче на ближней штанге.

Благодаря обоим вариантам оборона соперника погружается в хаос: футболисты теряют оппонентов и рушат структуру.



8) Практикуется не только насыщение зоны мяча (ближнюю штангу замыкали сразу два человека, ещё три распределялись по вратарской), но и отскок одного из футболистов. В матче с «Пахтакором» один игрок в момент подачи стабильно отваливался от шестёрки (резко разворачивался или просто прекращал движение), оставался в зоне 11-метровой отметки, то есть между защищающимися и одним игроком соперников, контролирующим зону подбора возле линии штрафной. Делается это для того, чтобы в случае несильного отскока мяча после борьбы первым успеть на добиванием.

Все стандарты выглядели наигранными и отточенными, прослеживались чёткие алгоритмы. В дальнейшем «Спартаку», конечно же, не будет так просто. Команду будут изучать соперники, они наверняка попробуют адаптироваться: насыщать зону ближней штанги, оставлять не двух, а одного человека на розыгрыше или, может, оставлять форвардов впереди, чтобы разгружать собственную штрафную. Кроме того, второй вариант углового едва ли будет эффективен против команд с зонной обороной, поскольку в этом случае соперники играют по мячу, а не по набегающим, и блокировать никого уже не получится.



Но Тедеско действительно работает. Одну из явных осенних проблем он попытался исправить, нашёл не самого очевидного, но вдруг раскрывшегося в роли правогоного подающего, – и здорово, что мы увидели результат. Пусть пока в неофициальном матче. А в дальнейшем, вероятно, будут и новые альтернативные розыгрыши.