Уткин: «Зениту» может помешать отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга». То есть ничто

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о потенциальной победе «Зенита» в чемпионате России, а также высказался о борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.



«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего.



Что касается борьбы за выход в Лигу чемпионов, «Локомотив», конечно, по подбору игроков и по спаянности команды на текущий момент превосходит всех остальных. Думаю, что ЦСКА не сможет занять второе место ни при каких обстоятельствах и его разыграют «Локомотив» и «Краснодар». У «Локомотива» шансов 65% против 35», — сказал Уткин в ролике на канале Тимура Журавеля в YouTube.

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