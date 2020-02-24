Уткин: «Зениту» может помешать отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга». То есть ничто
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о потенциальной победе «Зенита» в чемпионате России, а также высказался о борьбе за места в зоне Лиги чемпионов.
«Что может помешать «Зениту» стать чемпионом? Ничего. Я думаю, что «Зениту» может помешать стать чемпионом отчаянное сопротивление «Сочи» и «Оренбурга» в личных встречах. Это крайне важный фактор. То есть ничего.
Что касается борьбы за выход в Лигу чемпионов, «Локомотив», конечно, по подбору игроков и по спаянности команды на текущий момент превосходит всех остальных. Думаю, что ЦСКА не сможет занять второе место ни при каких обстоятельствах и его разыграют «Локомотив» и «Краснодар». У «Локомотива» шансов 65% против 35», — сказал Уткин в ролике на канале Тимура Журавеля в YouTube.
Наши оценки топ-клубам за зимнюю трансферную кампанию. Выявление оставшихся болевых точек
Как оценивать молчание «Локомотива», риск ЦСКА и закупку «Рубина».
Читайте также
- 24 февраля 2020
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03
-
13:44
-
13:42
-
13:37
-
13:10
-
13:00
-
12:44
-
12:38
-
12:20
-
12:18
-
11:57
-
11:39
-
11:31
-
11:20
-
10:55
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:17
-
10:16
-
09:44
-
09:38
-
09:17
-
08:21
-
05:01
Партнерский контент