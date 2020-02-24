Экс-игрок «Ювентуса» получил красную карточку до того, как дебютировал за новый клуб
Болгарский нападающий «Пескары» Валерий Божинов был удалён со скамейки запасных во время матча 25-го тура итальянской Серии В с «Кротоне» (1:4).
На 26-й минуте Божинов выбежал на поле и принялся предъявлять претензии арбитру, за что и получил красную карточку. Примечательно, что болгарин пока что не провёл ни одного матча за «Пескару», в которую он перешёл в феврале 2020 года на правах свободного агента.
34-летний Божинов ранее выступал за такие клубы, как «Лечче», «Фиорентина», «Ювентус», «Манчестер Сити», «Парма», «Спортинг», «Верона», «Виченца», «Тернана», «Партизан», «Мэйчжоу Хакка», «Лозанна», «Риека» и «Ботев». Сыграл 43 матча за национальную команду Болгарии и стал автором шести забитых мячей.
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