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Тер Штеген: сложно приспособиться к новым требованиям тренера в середине сезона

Тер Штеген: сложно приспособиться к новым требованиям тренера в середине сезона
Футбол / Испания 0

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что команде непросто адаптироваться к новым требованиям главного тренер Энрике Сетьена в середине сезона.

«Понемногу мы начинаем выполнять то, что от нас требуется. Мы уважаем его философию и хотим играть согласно его видению. Непросто приспособиться к новым требованиям тренера в середине сезона, потому что адаптация должна проходить в рекордно короткие сроки. Мы на правильном пути и показываем положительные результаты», — приводит слова тер Штегена Marca.

Напомним, в январе Кике Сетьен заключил контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.

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