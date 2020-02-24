Тер Штеген: сложно приспособиться к новым требованиям тренера в середине сезона

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген признался, что команде непросто адаптироваться к новым требованиям главного тренер Энрике Сетьена в середине сезона.
«Понемногу мы начинаем выполнять то, что от нас требуется. Мы уважаем его философию и хотим играть согласно его видению. Непросто приспособиться к новым требованиям тренера в середине сезона, потому что адаптация должна проходить в рекордно короткие сроки. Мы на правильном пути и показываем положительные результаты», — приводит слова тер Штегена Marca.
Напомним, в январе Кике Сетьен заключил контракт с «Барселоной», рассчитанный до 30 июня 2022 года. Последним клубом Сетьена был «Бетис». Под его руководством клуб занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны.
- 24 февраля 2020
-
21:15
-
21:07
-
20:54
-
20:39
-
20:24
-
20:08
-
20:00
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:15
-
19:08
-
18:49
-
18:43
-
18:31
-
18:18
-
18:03
-
17:59
-
17:49
-
17:34
-
17:22
-
17:16
-
16:53
-
16:51
-
16:44
-
16:18
-
15:56
-
15:43
-
15:30
-
14:58
-
14:50
-
14:31
-
14:29
-
14:11
-
14:03