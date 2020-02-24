Президент «Ювентуса»: приоритетная задача для Италии — охрана здоровья населения

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном проведении матча чемпионата Италии с «Интером» без зрителей. Ранее стало известно, что в Италии из-за угрозы распространения коронавируса могут все матчи до 1 марта провести без зрителей.



«На данный момент приоритетная задача для страны — охрана здоровья населения. Существует постоянный диалог, но мы готовы принять любое решение, которое будет в интересах общественного здравоохранения. Скажут играть без зрителей — будем это выполнять.

Полностью отменить спортивные мероприятия трудно. Календарь загружен. Мы поздно начали чемпионат и не играли во время рождественского перерыва. Но самое важное — это охрана здоровья граждан», — приводит слова Аньелли Sky Sport Italia.