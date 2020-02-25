Ван дер Варт — о видео Слуцкого с собакой-гипнотизёром: скажите, а в России это нормально?

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением об экс-наставнике «Витесса» Леониде Слуцком.
«Конечно, в Нидерландах скучают по Слуцкому, он же забавный. Но скучают по его «инстаграму», а не по тренерской работе (смеётся). В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо, и тренер принял решение уйти. Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат.
Скажите, а в России это нормально, когда берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция», — сказал ван дер Варт в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Григорию Телингатеру.
Напомним, Слуцкий в своём «инстаграме» выложил шуточный ролик, в котором он при помощи собаки «загипнотизировал» Алексея и Василия Березуцких.
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