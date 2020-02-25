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«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги

«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. Ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Андерссон, которому ассистировал Кристофер Ленц. В середине тайма берлинский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Эвана Н'Дика. Хозяева сократили разрыв в счёте на 79-й минуте, гол в свои ворота забил Флориан Хюбнер.

«Унион», набрав 29 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» (28) — на 11-м месте.

Германия - Бундеслига. 23-й тур
24 февраля 2020, понедельник. 22:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 2
Унион
Берлин
0:1 Андерссон – 49'   0:2 Н'Дика – 67' (автогол)   1:2 Хюбнер – 79' (автогол)
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