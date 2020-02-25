«Айнтрахт» проиграл «Униону» в матче Бундеслиги
В матче 23-го тура чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт» уступил берлинскому «Униону» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена». Обслуживал матч арбитр Дениз Айтекин. Ему ассистировали судьи на линиях Кристиан Диц и Эдуард Байтингер.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Себастьян Андерссон, которому ассистировал Кристофер Ленц. В середине тайма берлинский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Эвана Н'Дика. Хозяева сократили разрыв в счёте на 79-й минуте, гол в свои ворота забил Флориан Хюбнер.
«Унион», набрав 29 очков, поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт» (28) — на 11-м месте.
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