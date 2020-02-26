Гаттузо: побороться за выход в четвертьфинал — долг «Наполи»

Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре своей команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:1).

«Мы владели мячом и контролировали игру, поэтому мне очень жаль, что у нас не вышло больше забить — мы не дали „Барселоне“ сделать почти ничего, но им хватило одного удара. В матчах с „Барсой“ нельзя допускать ошибки, но шанс на то, что мы не пропустим, был велик. Побороться за выход в четвертьфинал — это долг „Наполи“. У нас отличные игроки, но у „Барселоны“ есть нечто большее. Если мы будем играть так же упорно, шанс на успех есть. Против „Барсы“ можно защищаться, сегодняшний матч это показал», — цитирует Гаттузо Football Italia.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» 18 марта.