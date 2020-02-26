Прядкин — о сумме контракта РПЛ с «Тинькофф»: мы хотели больше

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о сумме контракта с новым спонсором лиги «Тинькофф-Банком».



«Стоимость контракта – 300 млн рублей? Цена была не такой, мы хотели больше. Мы говорили, что мы можем отказаться от титульного спонсора. Но если поступит предложение, мы готовы были обговорить условия. Бренд должен был быть устоявшимся.



Мы хотели больше, но не я принимал решения. Принимали решение клубы. Важно, что это рыночный спонсор. Сумма контракта будет повышена, надеюсь на это. У нас есть планы, задумки по этому поводу. Если ориентироваться на контакт с «Росгосстрахом», то он абсолютно не больше», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Также коммерческий директор РПЛ Павел Суворов рассказал, как будет происходить распределение денег. По его словам, 60 процентов суммы будет распределяться между клубами в зависимости от занятого места, 32 процента составят доли, а ещё 8 процентов будут зависеть от заполняемости трибун.

